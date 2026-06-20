Olbia, le previsioni meteo per domenica 21 giugno

Le previsioni meteo per Olbia.
A Olbia la giornata di domenica 21 giugno sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e prevalentemente soleggiate. Il cielo si presenterà sereno per gran parte delle ore, con sole dominante dall’alba fino al tramonto.
Le temperature si manterranno su valori tipicamente estivi, con una massima che raggiungerà i 32 gradi e una minima che si attesterà intorno ai 21 gradi. Il clima risulterà dunque caldo ma nel complesso gradevole. Per quanto riguarda i venti, al mattino si registrerà una ventilazione moderata proveniente da Nordest, mentre nel corso del pomeriggio la direzione tenderà a spostarsi verso Est-Nordest, mantenendo un’intensità simile. Le condizioni del mare saranno generalmente tranquille, con superficie quasi calma per tutta la giornata.