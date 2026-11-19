

Consorzio Acquedottistico Calangianus-Luras, bia ai lavori di pulizia e manutenzione straordinaria del sistema idrico. Interessati condotte, bottini e fontanelle pubbliche. Si tratta di un’attività fondamentale programmata con l’obiettivo di assicurare il pieno ed efficiente funzionamento dell’intera rete idrica, garantendo al contempo la cura costante delle infrastrutture e l’elevata qualità del servizio erogato quotidianamente.

Oltre all’aspetto prettamente tecnico e operativo legato alla gestione della risorsa idrica, l’attenzione dell’ente si rivolge alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale del territorio. Emblema di questa visione è la suggestiva dighetta del Consorzio, una struttura realizzata rigorosamente in granito locale che rappresenta molto più di un semplice impianto tecnico.

Quest’opera riesce infatti a coniugare in modo armonioso funzionalità ingegneristica, tradizione costruttiva, storia e bellezza paesaggistica, ponendosi come espressione autentica dell’identità della Gallura. Piccoli capolavori di ingegneria e artigianato, testimoni della cultura del luogo che meritano di essere custoditi, preservati e valorizzati nel tempo.

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