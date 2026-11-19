Il premio ad Alessandra Ciocca a Palau.

Un premio che valorizza il lavoro, la professionalità e il talento delle figure dell’ospitalità gallurese. Alessandra Ciocca, originaria di La Maddalena e Front Office Manager dell’Hotel La Vecchia Fonte di Palau, ha ricevuto il riconoscimento “Best Employee 2026” assegnato da Luxury Hospitality, società con sedi a Milano e Dubai specializzata nella gestione e nella consulenza alberghiera, che amministra anche la struttura palaese.

Il riconoscimento per professionalità e dedizione.

Il premio, consegnato l’11 novembre, rappresenta un attestato di stima per l’impegno e la dedizione dimostrati quotidianamente nella gestione dell’accoglienza del boutique hotel quattro stelle. Un ruolo centrale, quello ricoperto da Ciocca, che richiede competenza, attenzione agli ospiti e capacità di garantire standard elevati in un settore sempre più competitivo come quello dell’ospitalità di fascia alta.

Un soggiorno a Parigi e trattamenti Spa.

Per celebrare il risultato, Luxury Hospitality ha riservato alla professionista un premio speciale: un soggiorno per due persone a Parigi, presso il prestigioso Sofitel Paris Arc de Triomphe, oltre a quattro voucher per trattamenti Spa destinati a lei e alla sua famiglia. Il riconoscimento sottolinea anche l’importanza della valorizzazione delle professionalità del territorio e degli investimenti sulle risorse umane. Una filosofia che accomuna Luxury Hospitality e Hotel La Vecchia Fonte, realtà che contribuisce a promuovere un’offerta turistica di qualità nel nord Sardegna.

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