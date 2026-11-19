Il traguardo della super nonna Gesuina Pani.

Olbia ha reso omaggio a un nuovo traguardo centenario. Nella giornata odierna il sindaco Settimo Nizzi ha fatto visita a Gesuina Pani. La nonnina da record ha spento cento candeline lo scorso 4 novembre. A nome di tutta l’amministrazione comunale e di tutta la città il primo cittadino ha portato alla festeggiata gli auguri.

Nata a Barumini, nel cuore della Marmilla, Gesuina Pani ha legato gran parte della propria esistenza alla Gallura, seguendo il marito ferroviere nei vari spostamenti legati al lavoro. Il percorso della famiglia ha toccato prima Golfo Aranci, poi Monti, fino a trovare stabilità definitiva ad Olbia, città in cui la centenaria vive circondata dall’affetto dei suoi cari.

Accanto all’impegno domestico e alla cura della famiglia, che comprende due figli e quattro nipoti, la signora Gesuina ha svolto per tutta la vita il mestiere di sarta. Un lavoro fatto di pazienza, precisione e passione, che ha accompagnato le sue giornate e lasciato un segno nella vita quotidiana di chi si è affidato alla sua esperienza. L’incontro con il primo cittadino ha rappresentato un momento di condivisione e memoria, all’insegna del calore familiare e del riconoscimento verso una concittadina che incarna la storia e le tradizioni del territorio.

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