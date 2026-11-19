Incidente sulla 131 Dcn dentro la galleria Li Cuponeddi a San Teodoro
Violento incidente all’interno della galleria Li Cuponeddi lungo la statale 131 a San Teodoro. Secondo le prime informazioni ci sono quattro auto coinvolte nel tratto in direzione nord, verso Olbia. Sul posto stanno intervenendo diverse ambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia stradale.
Non è ancora chiara la dinamica dello scontro avvenuto poco dopo le 14 sulla strada che collega Nuoro con Olbia. Ci sono diversi feriti, ma non si hanno certezze sulla gravità della situazione.