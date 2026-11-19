I controlli per chi non rispetta il conferimento dei rifiuti a La Maddalena.

Il Comune di La Maddalena richiama l’attenzione di residenti, operatori economici e visitatori sull’osservanza delle norme stabilite dal Regolamento comunale di igiene urbana, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 44/2019 e aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 24/2022. Il rispetto di queste disposizioni rappresenta una condizione essenziale per tutelare la salubrità degli ambienti, l’ordine pubblico e l’integrità paesaggistica dell’isola.

Una corretta gestione dei rifiuti domestici e commerciali passa dal conferimento secondo il calendario e le fasce orarie consentite, dall’impiego adeguato degli appositi contenitori e dal divieto assoluto di abbandono dei materiali di scarto. L’inosservanza di tali prescrizioni espone i trasgressori a sanzioni amministrative pecuniarie graduate in base alla natura e alla gravità della condotta illecita, così come definito dal Regolamento comunale.

Le verifiche sul territorio riguardano in particolare il conferimento dei rifiuti in giorni, orari o modalità non ammessi, la separazione scorretta o non conforme delle diverse frazioni e l’abbandono o il deposito incontrollato su aree pubbliche e private. Rientrano tra le irregolarità sanzionabili anche il conferimento improprio di rifiuti ingombranti o pericolosi e il mancato rispetto delle norme poste a tutela della pulizia e del decoro degli spazi comuni. L’attività di monitoraggio, controllo e accertamento delle infrazioni viene svolta dalla Polizia locale e dalla Compagnia Barracellare, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze. “La tutela del patrimonio naturalistico e urbano di La Maddalena si fonda su un impegno collettivo e su una responsabilità civica condivisa: una città più pulita, ordinata e decorosa nasce dal contributo costante di tutta la comunità”, fanno sapere dal Comune.

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