Va a pescare e si perde nel sentiero di Poltu Quatu, salvato

Brutta avventura per un uomo a Poltu Quatu.

Disavventura per un uomo che, intorno alle 14, non è riuscito a trovare la via per il rientro dopo essersi addentrato in un sentiero a Poltu Quatu. Il malcapitato stava andando a pescare nella scogliera dell’ingresso del porto e nella via di ritorno ha perso l’orientamento.

L’uomo, dopo numerosi tentativi e ormai stanco chiamava i soccorsi per essere recuperato. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Arzachena, che, è giunta sul posto per iniziare le operazioni di salvataggio. Una volta sul posto ed identificata a grandi linee la zona in base a punti di riferimento visibili, con l’aiuto del gommone degli ormeggiatori del porto, il pescatore è stato identificato e successivamente recuperato, fortunatamente solo stanco e disorientato. A supporto della squadra di terra si è anche alzato in volo l’elicottero del reparto volo di Alghero Fertilia.

