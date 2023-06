Pericolo incendi in tutta la Sardegna: in Gallura è allerta gialla

Allerta gialla in Gallura per il pericolo di incendi

Nel giro di pochi giorni la Gallura è passata dall’allerta gialla per i temporali e rischio idrogeologico a quella per il pericolo di incendi. Il Comune di Olbia rilancia le preoccupazioni arrivate dalla Protezione civile regionale. Per la Gallura e quasi tutto il resto della Sardegna c’è indicata l’allerta con colore giallo. “Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei “leggeri” della Regione“.

L’allerta è arancione nell’Oristanese e nella zona di Bosa, dove nei giorni scorsi si sono registrate più volte temperature sopra i 40 gradi. “Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale“.

L’allerta gialla su Olbia riguarda domenica 25 giugno e lo styesso provvedimento era stato preso per martedì scorso. Ma dieci giorni fa l’allerta gialla su Olbia e la Gallura riguardava la pioggia. Acquazzoni e grandinate son o cominciati a maggio ma sono proseguiti fino a giugno inoltrato. Ora è il momento del rischio incendi.

