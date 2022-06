Canapa legale: differenze fra thc e cbd

Cosa s’intende per canapa legale

Il cannabidiolo

Si abbrevia con l’acronimo CBD e consiste in un composto chimico presente nelle piante di canapa sativa e nell’hashish, il cannabidiolo si può identificare anche come la parte buona della cannabis, la sostanza che fino a non troppo tempo addietro era da considerarsi come uno stupefacente a tutti gli effetti.

Il CBD infatti non ha effetti psicotropici, piuttosto è in grado di garantire un senso di rilassamento in chi lo assume, nonché avere effetti lenitivi, curativi e anche eccitanti a seconda delle modalità d'impiego e del grado di concentrazione all'interno di una pianta in particolare. Quanto affermato chiarisce che attualmente acquistare erba legale con un alto contenuto di CBD e un THC inferiore allo 0,55% è possibile in molti store online specializzati nella vendita di questo genere di articoli. Tuttavia per comprendere definitivamente la differenza fra la canapa sativa, assolutamente legale e dagli effetti benefici, e una sostanza stupefacente è necessario spiegare in cosa consiste il THC.

Il tetraidrocannabidiolo

L’acronimo di tetraidrocannabidiolo è THC e identifica la sostanza psicoattiva che è presente nella pianta della cannabis; a differenza del CBD, il THC è in grado di creare dipendenza al soggetto che lo assume, il problema principale causato dalle droghe di qualsiasi tipo. Scoperto nell’anno 1964 in Israele all’interno della pianta della marjuana, il tetraidrocannabidiolo è purtroppo capace di danneggiare il sistema nervoso centrale e causare pertanto vere e proprie disfunzioni che possono compromettere il modo di esprimersi, di pensare, la vista e l’udito, solo per fare un esempio. In ogni caso, questa sostanza può essere utilizzata in campo farmaceutico dove con i dovuti accorgimenti diventa un alleato importante nella lotta contro alcune malattie potenzialmente mortali, di cui il miglior esempio è l’AIDS.

Canapa legale, CBD e THC

La lavorazione della canapa sativa e la produzione di sostanze naturali secondo processi controllati permette di ottenere quella che è chiamata volgarmente erba legale; chiaramente è necessario in tal senso rispettare i limiti imposti dalla legislazione europea e italiana (quest’ultima ancora decisiva in merito) relativamente alla distribuzione e commercializzazione della canapa legale. Per questi motivi si rende noto che laddove la percentuale di THC all’interno di un prodotto è contenuta in un range inferiore allo 0,55% possiamo avere la certezza di operare nella legalità, sia come acquirenti che come venditori.

Tuttavia, coloro che commerciano questo genere di sostanze devono assicurarsi di essere in possesso di tutte le relative schede prodotto e che la merce provenga da coltivazioni certificate e in grado di fornire una misurazione precisa della quantità di THC contenuta nelle sostanze distribuite; tali informazioni devono essere sempre cedute all’acquirente, che in tal modo ha la certezza di comprare il cannabidiolo in tutte le forme che meglio desidera.

Per i motivi sopraindicati risulta chiaro che non è certo il momento di assumersi la responsabilità di raccogliere e trasformare (ma neppure di acquistare) in proprio sostanze di questo genere, pena il rischio di incorrere in una denuncia che termina con il reato relativo alla produzione e distribuzione di sostanze stupefacenti; piuttosto è meglio rivolgersi a un professionista del settore, magari online dove il sito garantisce assoluta serietà e propone il miglior cannabidiolo in commercio, perfetto per divertirsi in compagnia, rilassarsi o lenire alcuni dolori articolari localizzati per i quali queste sostanze sono una vera panacea. La canapa legale contiene poco THC e molto CBD ed è pertanto un prodotto di qualità, curativo, incapace di creare dipendenza e non ha nulla a che vedere con “droghe leggere” o altri appellativi di uso comune che creano confusione fra l’una e l’altra cosa.