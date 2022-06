Il sindaco Ragnedda è stato riconfermato ad Arzachena.

Mandato bis per Roberto Ragnedda, che viene riconfermato sindaco di Arzachena. Il primo cittadino ha raggiunto il quorum del 40% intorno alle 19 di ieri sera. Alta anche la percentuale delle persone che sono andate a votare i quesiti del referendum sulla giustizia.

Stando ai dati forniti dalla Prefettura, alle comunali su 10.650 elettori hanno votato in 5.860, con una percentuale del 55,02%. Per quanto concerne il referendum, invece, su elettori hanno votato in 5.633, con una percentuale del 53,99%.