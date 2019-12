I concerti della notte di Capodanno in Sardegna.

Spumanti alla mano, panettoni e via a festeggiare la notte di San Silvestro tra spettacoli pirotecnici, brindisi e intrattenimento per salutare l’anno vecchio e quello nuovo in imminente arrivo.

Anche quest’anno molte amministrazioni comunali della Sardegna hanno fatto del loro meglio per rimanere al passo con i tempi e cercare di soddisfare a pieno le diverse fasce di età che il brindisi lo vogliano fare in piazza. Ecco allora gli appuntamenti in programma per Capodanno 2020 in Gallura.

Alghero è pronto a festeggiare Cap d’Any sulle note del trombettista Roy Paci che aprirà i festeggiamenti, per lasciare poi spazio al concerto del giovane e amatissimo rapper Emis Killa nella zona porto della città.

Sassari stapperà gli spumanti in Piazza Italia con lo show di Enzo Mugoni che aprirà la serata, seguito dai Bertas e i Tazenda.

A Castelsardo un doppio appuntamento. Il 30 dicembre sul palco saliranno i Tazenda con le loro canzoni più conosciute, amate e apprezzate da tutte le generazioni, mentre la notte del 31, il gruppo raggae pugliese, i Boomdabash, famoso tra i giovani per i suoi pezzi come ”Mambo Salentino” e ”Per un milione”, faranno ballare la piazza lasciando poi spazio al dj set degli Alien Cut.

Olbia sarà la cornice di una grande artista di casa nostra conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, la cantante Elisa, che calcherà il palco del Molo Brin con i suoi più grandi successi.

Ad Arzachena, Marrakesh, il rapper del momento uscito con il suo ultimo album dai numeri da capogiro, darà spettacolo sul palco del parco XVIII Novembre, alle 23.00, e farà ballare il suo pubblico con i brani di “Persona” e i suoi più grandi successi come“Badabum cha cha” o “Nulla accade”. Proseguirà la serata l’amatissima dj Ema Stokolma che farà ballare tutti sul ritmo house della sua musica.

Per chi preferisce programmare un ponte fuori porta o inseguire i suoi idoli in giro per la Sardegna, a Dolianova si esibirà Marco Carta per l’evento “Annu nou”, mentre Cagliari ospiterà il cantautore Vinicio Capossela.

