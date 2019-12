Come presentare le richieste.

Il Comune di Tempio Pausania ha pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata Reis (Reddito di Inclusione Sociale).

Il Reis consiste in un patto tra Comune e beneficiario, esteso all’intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all’emancipazione dell’individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un’esistenza dignitosa e un’autosufficienza economica.



Le domande di partecipazione devono essere consegnate direttamente con il modulo predisposto dall’Ente da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di Tempio Pausania sito in Piazza Gallura 3 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 ed il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18, entro e non oltre il 27/01/2020.

