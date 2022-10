La crisi energetica colpisce anche il Natale in Gallura.

Il caro energia rischia di “spegnere” il Natale anche in Gallura, mettendo a rischio le tradizionali luminarie nei diversi comuni del territorio. Qualche paese ha già trovato soluzioni per salvare le Feste, mentre altri comuni galluresi stanno pensando di proporre un programma più ristretto, rinunciando ai grandi eventi e alle stesse luminarie.

Per ora sono pochi i paesi che sanno con certezza come risolvere la crisi energetica, andando a risparmiare e allo stesso tempo garantire un buon programma degli eventi. Alcuni Comuni faranno delle riunioni, in questi giorni, proprio per discutere sul Natale. Tra le amministrazioni che hanno già deciso di salvare le Feste c’è Arzachena, che punta sulle luminarie Led contro il caro energia. Lo ha annunciato il Comune, pubblicando in data odierna l’avviso per la presentazione di proposte e progetti con cui completare il programma “Da Natali a Li Tre Re 2022/2023“. L’iniziativa è promossa dall’assessora allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni, e dall’assessora al Commercio e Turismo, Claudia Giagoni.

L’albero di Natale ci sarà e così anche le luci colorate. Nel bando si dà un grande spazio al tema del risparmio energetico. “L’albero di Natale per l’inaugurazione del calendario l’8 dicembre e le luminarie per il centro e i borghi sono già stati scelti – ha detto l’assessora allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni –. Insieme all’Ufficio Manutenzioni comunale cercheremo di prestare una particolare attenzione al risparmio energetico con utilizzo di luci a Led, prevedendo anche una limitazione degli orari di accensione, ma il Natale è un momento importante per le famiglie, non potevamo rinunciare agli impianti luminosi per creare la giusta atmosfera. Tra questi, non mancherà una sorpresa dedicata al centenario dall’autonomia di Arzachena. L’installazione partirà a novembre”.

Nel programma si darà spazio anche a spettacoli, street food, laboratori per bambini, allestimenti e la pista di pattinaggio e l’inedito villaggio di Natale fin dal 19 novembre con il mercatino di prodotti tipici e con gli hobbisti. Un altro paese che ha deciso di non rinunciare alle luminarie è Golfo Aranci. Il Comune è il primo che sta già montando le luci natalizie. “Abbiamo un impianto di luci a led – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Luigi Romano -, una scelta che abbiamo intrapreso già tre anni fa. Purtroppo anche noi abbiamo subìto un aumento delle bollette e siamo vicini alle famiglie e alle imprese in questo momento, ma non ci sembra il caso di rinunciare ai festeggiamenti e lo faremo comunque nel rispetto di chi è stato colpito”.