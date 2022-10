Raffica di furti nei negozi di Olbia: altri tre arresti dei carabinieri

Nuova operazione contro i furti nei negozi di Olbia

Non si fermano i furti nei negozi di Olbia, ma neanche la controffensiva delle forze dell’ordine. L’ultimo episodio arriva da via Eleonora d’Arborea. I militari hanno sorpreso tre olbiesi, due uomini e una donna, che prima dell’apertura avevano portato via merce da un supermercato della zona. La banda è stata fermata con la refurtiva nascosta in un punto vicino al market. Per adesso i tre dovranno rispondere di questo colpo messo a segno nella zona San Nicola. Ma gli inquirenti stanno verificando se i tre siano coinvolti in qualcuno dei tanti episodi precedenti.

Nei giorni scorsi erano state fermate altre quattro persone. Ma sono tantissimi gli episodi che si sono verificati in questo periodo. Le forze dell’ordine sono impegnate ad arginare questa ondata di colpi che sta creando preoccupazione tra i cittadini e i commercianti di Olbia. Sono diversi i casi segnalati in queste settimane e pare ormai certo che all’opera ci sia più di una sola banda. Dopo aver fermato sette persone in pochi giorni, su indicazione della Procura di Tempio continuano le indagini per cercare di arginare in modo definitivo il fenomeno.