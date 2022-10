Come iscriversi ai corsi a Olbia.

Al via i primi due corsi di formazione per i volontari della webradio del community hub di Olbia, in via Perugia n. 3. Ogni corso, della durata di 16 ore ciascuno, è gratuito ed è rivolto a persone che abbiano compiuto i 16 anni di età, con priorità per i residenti dell’area ITI (quartieri di Poltu Quadu e Sacra Famiglia) ed è aperto un massimo di 5 persone, previa iscrizione.

Il corso di formazione è tenuto dalla giornalista radiofonica Maria Pintore, webradio expert del community hub e ha come obiettivo trasferire conoscenze e competenze base sul funzionamento della webradio per creare il primo nucleo della redazione partecipata, che consentirà una gestione condivisa e comunitaria.

I temi trattati durante gli incontri consentiranno ai partecipanti di apprendere le informazioni principali sul funzionamento di una webradio, dagli aspetti tecnici passando per la creazione dei contenuti e la gestione della musica. A conclusione del percorso formativo, verrà rilasciato un apposito attestato di frequenza a coloro che avranno mostrato di aver sviluppato conoscenze teoriche adeguate e potranno diventare volontari della webradio.

Come partecipare.

È possibile iscriversi compilando il modulo online a questo link: https://share.hsforms.com/11gEEsO0vSsCndxA-1QaMHw5h3l1. Oppure, presso la portineria del community hub in via Perugia, 3 (dal lunedì al venenerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17). Chiamando al numero 345 999 0314 (dal lunedì al venenerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17). Scrivendo una e-mail a info@olbiacommunityhub.it

La webradio del community hub, chiamata WebROCH, ha l’obiettivo di essere uno spazio virtuale per dare voce alle diverse anime della comunità dei quartieri dell’area ITI e della città di Olbia nel suo complesso. Volgerà particolare attenzione alle realtà locali, ma con un respiro globale.