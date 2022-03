Il carro armato è stato avvistato all’altezza di Trudda.

Fermarsi in un tardo pomeriggio di marzo a fare benzina. Un gesto normalissimo in un periodo che di normale, ormai, sembra avere ben poco, una pandemia che dura da due anni e una guerra nel cuore dell’Europa.

Ed è proprio l’idea di quella guerra che si è materializzata sulla 131 Dcn, all’altezza del distributore di Trudda, alle 18.40 di ieri. Un carro armato, infatti, è transitato in direzione Olbia a bordo di una bisarca.

Un fatto che fino a qualche tempo fa sarebbe stato derubricato subito come semplicemente inconsueto e avrebbe lasciato un sorriso ironico sul volto. Un’immagine che, invece, in questi giorni lascia con il fiato sospeso e vederlo passare sulla statale ha subito scatenato un moto di preoccupazione nei presenti.

Il carro armato era scortato da una pattuglia dei carabinieri. La destinazione è ignota, ma potrebbe trattarsi di un normale riposizionamento oppure di un mezzo dismesso, come giá capitato in altre parti d’Italia.