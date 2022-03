L’ordinanza a Sant’Antonio di Gallura.

Troppi escrementi di cane a Sant’Antonio di Gallura. Così il sindaco, stufo di una situazione di degrado che va avanti in paese da tempo, ha firmato un’ordinanza per vietate ai padroni di lasciare in terra i bisogni dei loro amici a 4 zampe.

Fioccano, quindi le multe contro i trasgressori, sanzioni salate che vanno da 100 fino ai 500 euro. I proprietari dei cani saranno dunque obbligati a raccoglierle o a esibire il materiale adibito alla raccolta delle deiezioni. Giro di vite anche per chi lascerà gli animali incustoditi.

Con l’ordinanza entrata in vigore è obbligatorio portare i cani a guinzaglio e chi non lo farà e i loro cani venissero individuati incustoditi in strade, piazze o spazi pubblici, sarà comminata una sanzione pecuniaria da 100 ai 500 euro.