Il sequestro da parte dei carabinieri di Olbia.

Continua l’impegno dei carabinieri della stazione di Olbia centro conto lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa mattina i militari hanno denunciato in stato di libertà un olbiese di 59 anni, falegname, con precedenti. Durante la perquisizione domiciliare a Olbia l’uomo è stato trovato in possesso di 3 piante di marijuana di un’altezza di circa 180 centimetri e di 14 grammi della medesima sostanza già pronta per il consumo o l’eventuale smercio.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro da parte dei carabinieri.

