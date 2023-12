San Simplicio si illumina per Natale: via Diaz è la strada più bella

San Simplicio si illumina a Natale.

Sempre più case illuminate per Natale a Olbia. Via Diaz, una delle strade più difficili del quartiere, alle Feste diventa la più bella della città. Nella via una decina di case si sono riempite di luminarie e addobbi portando un’atmosfera magica.

La sfida era stata lanciata lo scorso anno e così i residenti hanno risposto partecipando per rendere le loro case belle e illuminate. Questo Natale passate in via Diaz diventa un’esperienza bellissima, quasi come una nuova attrazione per la città, grazie esclusivamente alle iniziative dei privati. Le bellissime abitazioni sono state postate sul gruppo ”Olbia-Quartiere San Simplicio”, dove hanno risposto anche i residenti di via Duca D’Aosta e altre vie limitrofe.

