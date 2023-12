Olbia passa al metano.

La Gallura sta diventando sempre più sostenibile e Olbia, la prima grande città dell’isola, è già alimentata dal metano naturale. Circa 7.500 famiglie nel comune di Olbia hanno già effettuato la conversione dei loro contatori dal GPL al metano distribuito attraverso la rete cittadina.

Medea, società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas sull’isola, ha impiegato cento giorni per portare a termine le operazioni di conversione e ha investito dieci milioni di euro negli ultimi mesi nel progetto di metanizzazione più grande in Sardegna, impiegando quotidianamente circa 60 persone tra tecnici e operai specializzati.

La conversione al metano ha portato tornelli importanti per le famiglie, con un risparmio fino al 30% rispetto alle vecchie bollette, oltre a un grande vantaggio per la sicurezza e la sostenibilità. Le emissioni di CO2 generate dal metano sono del 10% in meno rispetto al GPL. Ulteriormente, sono stati installati contatori intelligenti capaci di registrare in tempo reale i consumi. Nel breve periodo all’interno della rete olbiese può arrivare il biometano, poiché la rete è ora in grado di riceverlo grazie ai lavori appena effettuati. Olbia sarà così la prima città italiana a essere alimentata dal gas rinnovabile. Il sindaco Settimo Nizzi ha invitato i cittadini a fidarsi della scelta della municipalità e a non pensare più all’uso delle bombole di gas nelle loro abitazioni, poiché il passaggio dal GPL al metano è un passaggio importantissimo per la qualità e la sicurezza nella loro città.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui