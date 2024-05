Olbia, l’estate è alle porte: le disposizioni antincendio del Comune

Le disposizioni antincendio del Comune di Olbia.

Come ogni anno, alle porte dell’estate, a Olbia è stata emanata l’ordinanza con le prescrizioni antincendio.

“I proprietari di terreni, così come i responsabili di cantieri edili e stradali e di strutture turistiche, artigianali e commerciali, devono procedere agli interventi di pulizia e di manutenzione entro il 31 maggio e, successivamente, ogni qualvolta necessario, fino al 31 ottobre. Si tratta di interventi di fondamentale importanza per eliminare le cause che possano costituire innesco di incendi e creare, quindi, gravi situazioni di pericolo”. Così si esprime il sindaco Settimo Nizzi a proposito dell’ordinanza adottata questa mattina.

Nello specifico, gli interventi devono prevedere: sfalcio dell’erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate; manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche e la loro immissione negli scarichi principali.

I possessori di terreni coltivati o tenuti al pascolo adiacenti a linee ferroviarie, devono tenerli sgombri da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile, fino a 20 metri dal confine ferroviario. L’ordinanza dispone inoltre che le stoppie e i residui colturali possono essere bruciati esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio.

