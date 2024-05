I trattamenti contro la processionaria a Calangianus.

Il sindaco di Calangianus, Fabio Alberi, ha comunicato che è stato autorizzato l’avvio dei trattamenti per contrastare la presenza delle larve della processionaria nelle sugherete. La decisione è stata presa dopo la firma del decreto da parte del direttore generale del ministero della Salute, Ugo Della Marta. Questi trattamenti, che saranno effettuati tramite mezzi aerei, sono considerati fondamentali per proteggere le foreste dall’attacco dei bruchi, che rappresenta una grave minaccia per il settore del sughero e per l’ecosistema forestale in generale.

Secondo quanto riportato dal sindaco, i trattamenti verranno eseguiti entro lunedì su un’ampia estensione di territorio boschivo, con l’obiettivo di contenere l’emergenza fitosanitaria in corso. Alberi ha sottolineato l’impegno pregresso della Regione Sardegna nel monitorare la situazione e nell’organizzare gli interventi necessari. Tuttavia, ha anche evidenziato i ritardi riscontrati nel ricevere l’approvazione dalle autorità centrali a Roma, il che ha aumentato il rischio di danni alle foreste.

