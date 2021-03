Il monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Casi di coronavirus in leggero aumento in Sardegna. E’ questo quello che emerge nell’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe per l’isola nella settimana dal 10 al 16 marzo. Resta sotto controllo la situazione dei posti letto occupati dai pazienti positivi che sono ben al di sotto della zona di guardia.

I casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti hanno subito un leggero aumento e passano dai 789 di settimana scorsa a 795. L’incremento percentuale segna un +32,2%. I posti letti occupati pazienti covid in area non critica scendono di un punto al 11%, mentre quelli in terapia intensiva segnano un 14% .

Per quanto riguarda l’Italia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 10-16 marzo 2021, rispetto alla precedente, un ulteriore incremento dei nuovi casi (157.677 vs 145.659) (figura 1)e dei decessi (2.522 vs 2.191). Continuano a salire i casi attualmente positivi (536.115 vs 478.883), le persone in isolamento domiciliare (506.761 vs 453.734), i ricoveri con sintomi (26.098 vs 22.393) e le terapie intensive (3.256 vs 2.756).



(Visited 436 times, 467 visits today)