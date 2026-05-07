Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 5 estrattori di sughero. Si offre contratto a tempo determinato.

Santa Teresa Gallura

A Santa Teresa Gallura cercano 1 cuoco capo partita. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 1 commesso di negozio abbigliamento moda, 1 barista, 3 addetti alla preparazione di spianatine sarde, 4 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 3 docenti di scuola primaria (con contratto a tempo indeterminato), 1 funzionario addetto alla logistica, 1 assistente commerciale, 2 insegnanti di sostegno, 2 elettricisti, 2 verniciatori nautici, 2 falegnami, 2 carpentieri metallici, 1 assistente di negozio, 1 tecnico di installazione (con contratto a tempo determinato).

Sardegna

In Sardegna cercano 1 manager delle operazioni. Si offre contratto a tempo determinato.

Mar Mediterraneo

Per il bacino del Mar Mediterraneo si cercano 20 fotografi, 10 animatori per bambini, 10 addetti vendita, 10 animatori sulle navi da crociera. Si offre contratto a tempo determinato.

Legge 68.

Olbia. 1 Commesso delle vendite al minuto

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 commesso delle vendite al minuto iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 30 aprile all’11 maggio. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 3 Operatori generici

Aziende del territorio cercano, per la sede di Olbia, con avviamento numerico, 3 operatori generici iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande dal 30 aprile all’11 maggio. Info nel CPI di appartenenza.

Loiri Porto San Paolo. 1 Addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali

Un’azienda cerca, per la sede di Loiri Porto San Paolo, 1 addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 27 aprile all’8 maggio. Info nel CPI di appartenenza.

Arzachena (Porto Cervo). 3 Addetti ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena a Porto Cervo, 3 addetti ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 29 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Commesso delle vendite al minuto

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 commesso delle vendite al minuto iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 30 settembre. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto alla gestione dei magazzini

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto alla gestione dei magazzini iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 13 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Vari cantieri in Sardegna. 1 Carpentiere edile

Un’azienda cerca, per vari cantieri in Sardegna, 1 carpentiere edile iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 28 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

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