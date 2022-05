Il casting a Olbia.

Un altro casting arriva in Sardegna, precisamente a Olbia. Si cercano comparse per la seconda stagione della nuova serie Tv di Gabriele Muccino “A casa tutti bene”, in onda su Sky, dove alcune scene si svolgeranno in zona Poltu Quatu e saranno riprese a settembre. In particolare, si cercano persone adulte, dai 18 ai 70 anni, per piccoli ruoli e figurazioni.

La Lotus Production selezionerà i candidati al Jazz Hotel di Olbia in via degli Astronauti 2, sabato 21 maggio 2022 dalle 9 alle 17 e cerca rappresentanti di marmi, ingegnere cantiere, capo cantiere e operaio cantiere, per piccoli ruoli o figurazioni speciali. Mentre per quelle semplici camerieri e camerieri veri, donne e uomini dai 18 ai 70 anni e uomini dai 18 ai 70 anni che abbiano attitudini ai lavori manuali, ovvero artigianali o edili.

Per presentarsi ai casting bisogna portare una fotocopia dei documenti (carta di identità o passaporto o patente) codice fiscale, Iban personale e per i non appartenenti alla comunità europea anche la copia del permesso di soggiorno valida. Si chiede un abbigliamento sobrio e poco trucco. Alle riprese NON possono partecipare i dipendenti della pubblica amministrazione.