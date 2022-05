Il country club di Olbia è perfetto anche per i matrimoni.

Riapre il country club di Olbia Su Entu (che nonostante le restrizioni lo scorso anno si è rivelato una formula vincente) e lo fa con tante sorprese. La struttura ha inaugurato la stagione estiva il 1 maggio, mentre il ristorante ha riaperto al pubblico lo scorso 14. Il progetto, nato dall’idea di due giovani olbiesi, Giuseppe Spano e sua moglie Patrizia Fideli, quest’anno porta con sé altre novità.

La prima in assoluto è in cucina, con la nuova chef Francesca Albiani, classe 1989 e originaria di Cagliari. La scelta di una donna non è casuale e si combina con le tante innovazioni del country club olbiese. “Dell’organizzazione ristorante, scelta menù e scelta della chef se ne è occupata mia moglie – racconta uno dei due proprietari – accoglie circa 80 coperti, che si estendono a 110 per festeggiare i matrimoni”.

Ricco è il menù proposto, uno di gala per la cena, degustazione e più leggero per il pranzo, perché è possibile passare la giornata a bordo piscina. La cucina del ristorante Su Entu è tipicamente mediterranea, rivisitata e ammodernata. Colpisce, ad esempio, l’antipasto al “Tataki di tonno rosso con furikake, salsa teriyaki al mirto, avocado spugna e croccante al sesamo” e “il maialino in filetto rollato in cenere di porro, pancia cotta a bassa temperatura e laccata, guancia brasata, jus alla senape antica, purea di sedano rapa, carota al rosmarino, scalogno alla brace, chips di patate dolci”.

Una struttura molto adatta per le cerimonie nuziali, ma anche per comunioni e cresime, grazie ai servizi che solo un vero country club può avere al suo interno. “Noi quest’anno disponiamo di due piscine – spiega Spano – e abbiamo raddoppiato la capienza. Lo scorso anno è stata tanto apprezzata che abbiamo avuto tante prenotazioni per trascorrere gli aperitivi, anche da parte dei clienti esterni, ricordiamo che non siamo il tipico country club all’americana dove bisogna tesserarsi. Chiunque può passare la giornata in piscina”.

Il Su Entu è un viaggio alla scoperta dei sapori ma anche della natura, grazie a una grande area verde, orto botanico, cavalli e altri animali. Un posto perfetto anche per i più piccoli, grazie alla presenza di un parco giochi e per gli sportivi con un campo da beach volley.

E per chi desidera coronare il sogno più bello della sua vita, al Su Entu può celebrare anche la funzione civile nuziale in giardino e prenotare interamente la struttura. Il country club ha anche 11 camere, che hanno avuto una grossa richiesta anche lo scorso anno. Insomma, Su Entu è un posto da favola per trascorrere la propria vacanza o la giornata, per festeggiare eventi di gala o cerimonie ed è ottimo per i bambini.