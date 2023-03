La piccola Chiara Di Cristo in prima serata su Canale 5

Da Olbia alla prima serata di Canale 5, Chiara Di Cristo infiamma il pubblico nella prima puntata di “La tv dei 100 e uno” di Piero Chiambretti. Classe 2013, la mini-cantante olbiese vive a Roma e raccoglie già successi con la sua voce. Per la prima puntata del nuovo programma di Chiambretti si è presentata con la difficilissima “Caruso” di Lucio Dalla. E ha fatto un figurone.

“Sull’acuto, la macchina del direttore di Canale 5 è esplosa – commenta Piero Chiambretti al termine dell’esibizione -. Proprio completamente: i finestrini, le gomme, il cruscotto, il clacson. Lei è stata bravissima”. Tra gli applausi del pubblico, il conduttore le ha chiesto quale cantante vorrebbe essere e lei ha risposto senza esitazione: “Laura Pausini“. Chiambretti ha spiegato che Chiara Di Cristo abita a Roma, ma è orgogliosamente di Olbia.

Dopo l’esibizione Chiambretti le ha chiesto della sua passione per i trucchi e il beauty case. Poi ha mostrato alcune sue immagini di quando era ancora più piccolina. Prima ha mostrato come si impastano e si chiudono i culurgiones, ma fatti con la pasta per giocare Didò. Poi un balletto alla Michael Jackson con un gigantesco giubbotto di pelle.

Ecco il video della sua esibizione in prima serata su Canale 5:

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui