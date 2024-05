Un concorso fotografico per immortalare la bellezza della Gallura

Il concorso fotografico in Gallura.

Catturare in immagini la Natura della costa gallurese in tutta la sua straordinaria biodiversità. Questo l’obiettivo dell’escursione naturalistica organizzata dal Comitato “Amici di Talmone e Cala di Trana” per domenica 19 maggio. Durante la passeggiata, accompagnati dai volontari del gruppo ambientalista palaese, i partecipanti, armati unicamente di macchine fotografiche e teleobiettivi, andranno a caccia di lepri e marangoni, fiori di ginestra e elicriso, esplorando rocce, cavità naturali e tafoni, spiagge e distese di Posidonia oceanica, nel pieno rispetto della fauna e della flora locale.

Ogni scatto parteciperà al Concorso di fotografia naturalistica, ispirato all’etica, al rispetto ed alla piena responsabilità del fotografo verso il patrimonio naturale. Le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook “Amici di Talmone e Cala di Trana”, dove avverrà la votazione fino a domenica 26 maggio e saranno scelte le tre fotografie che hanno ottenuto maggiori consensi e apprezzamento. Il trekking ecosostenibile del 19 maggio è il primo appuntamento di una stagione che si annuncia ricca di eventi. Il programma del Comitato prevede giornate di educazione ambientale con gli studenti dell’Istituto “Falcone e Borsellino” di Palau a inizio giugno, una serie di serate yoga al tramonto con l’istruttrice Emanuela Russo Krauss a luglio e agosto, giornate di pulizia ambientale e laboratori didattici su plastica e microplastica nel corso dell’estate.

Per il “Safari fotografico” l’appuntamento è domenica 19 maggio alle ore 9:30 alla rotonda di Porto Cuncato, dove inizia il sentiero per le Piscine di Talmone. L’escursione si snoderà lungo Cala Scilla, le spiagge di Talmone, Punta Don Diego, la Batteria militare, la torretta di osservazione di Monte Don Diego, i prati a pascolo verso Cala di Trana, le dune di Cala di Trana, il sentiero verso Punta Sardegna, la spiaggia della Contessa, il faro di Punta Sardegna. È previsto anche un momento di meditazione con Camilla Pusateri, che illustrerà il suo progetto Sea Yoga Revolution, un movimento ispirato al mare, alle rocce, al vento. La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione sulla pagina Facebook degli “Amici di Talmone e Cala di Trana” o al numero 345/2319349.

