C’è anche la Gallura nei progetti di Terna per la Sardegna

Terna annuncia i progetti in Sardegna per il 2023 e c’è anche un nuovo elettrodotto che attraverserà la Gallura. “È previsto il nuovo elettrodotto a 150kV “Santa Teresa–Tempio–Buddusò”, lungo circa 90 chilometri. Che renderà più sicuro ed efficiente il sistema elettrico del Nord Sardegna – annunciano -. Il progetto prevede anche la realizzazione di due Stazioni elettriche, a Tempio e Buddusò”.

“Il Piano di sviluppo 2023 della rete elettrica nazionale prevede in Sardegna un investimento di oltre 1,6 miliardi di euro per i prossimi 10 anni”, spiegano da Terna. “La principale novità è la rete Hypergrid, che sfrutterà le tecnologie della trasmissione dell’energia in corrente continua. Per raggiungere gli obiettivi di transizione e sicurezza energetica. In aggiunta agli interventi di sviluppo già previsti, Terna ha pianificato cinque nuove dorsali elettriche, funzionali all’integrazione di capacità rinnovabile, per un valore complessivo di circa 11 miliardi di euro”.

“Tra queste la Dorsale Sarda, il progetto che consentirà di massimizzare l’integrazione dell’energia rinnovabile e di rafforzare la rete elettrica dell’isola – spiegano ancora -. Convogliando la produzione Fer dalla Sardegna e dall’Italia meridionale verso i centri di carico del Nord d’Italia. L’intervento si compone di due opere: la prima, il Sardinian Link, consentirà la ricostruzione della rete sarda a 220 kV da Codrongianos (Sassari) a Sulcis (Sud Sardegna) e Selargius (Cagliari). Con l’impiego di sostegni innovativi a basso impatto. La seconda invece, l’”Hvdc Sapei2” è un nuovo elettrodotto in corrente continua dalla Sardegna verso il Continente, che affiancherà il collegamento esistente Sapei e lavorerà in sinergia con il già previsto Tyrrhenian Link, per una sorta di anello di rete tirrenico”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui