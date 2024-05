A Budoni l’addio ad Antonina Melinu, aveva 89 anni

L’addio ad Antonina Melinu.

Budoni si stringe nel dolore per la perdita di Antonina Melinu, vedova Cadeddu, una figura amata e rispettata, scomparsa all’età di 89 anni. La triste notizia è stata annunciata dal figlio Franco, insieme alla moglie Gavina, e dai nipoti Emanuele con Angela e Gabriele con Francesca, insieme alle sorelle Franca con Rino, Giovanna con Matteo, e tutti i parenti.

La cerimonia funebre si è tenuta ieri, domenica 5 maggio, alle ore 10, presso la cittadella scolastica in via Kennedy a Budoni, con partenza dall’ospedale civile di Tempio. È stata un’occasione commovente per amici, parenti e concittadini per salutare Antonina.

La signora Antonina, conosciuta affettuosamente da tutti come una donna gentile, generosa e devota alla famiglia, ha lasciato un vuoto nel cuore di coloro che l’hanno amata e stimata. Il suo sorriso luminoso e la sua premura verso gli altri resteranno per sempre nei ricordi di quanti hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

