Il forte odore di marijuana in auto ha insospettito i carabinieri.

I carabinieri delle Stazioni di Palau ed Arzachena, durante i servizi coordinati di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un imprenditore, incensurato, per produzione e detenzione ai fini di spaccio.

I militari, durante un controllo effettuato nel centro di Arzachena, in viale Costa Smeralda , hanno fermato la macchina di una coppia di giovani. Il forte odore di marijuana proveniente dal veicolo ha indotto i Carabinieri ad effettuare una perquisizione veicolare e personale, rinvenendo 4 grammi della sostanza nella borsetta della ragazza.

Non solo, i militari per proseguire l’atto di polizia, si sono recati anche presso l’abitazione dei giovani, che condividevano con il fratello del ragazzo. Ed era proprio tutto suo ciò che è stato rinvenuto: 19 piante di cannabis già essiccate e dell’altezza di quasi 1 metro e 1,2 chili di marijana già pronta per lo smercio all’interno di vasi di vetro e materiali per il confezionamento. Per tale motivo è stato tratto in arresto e condotto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per la giovane è scattata invece la segnalazione presso la Prefettura, quale assuntrice.