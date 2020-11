La chiusura del Geovillage di Olbia.

Chiude il Geovillage di Olbia. Dopo il concordato preventivo la crisi causata dall’emergenza coronavirus non ha dato scelta alla struttura di Olbia che annuncia la chiusura da novembre a marzo.

Gli eventi e le manifestazioni cancellate a causa della pandemia hanno costretto la società di Fabio Docche che gestisce il Geovillage a chiudere. Troppo alti i costi per rimanere aperti solo con le attività di carattere locale: quest’anno infatti sono soprattutto mancate gli eventi le manifestazioni più importanti, che portavano un indotto anche sulla parte della ricettività della struttura. Preoccupazioni anche per i circa 200 dipendenti della società che ora rischiano la cassa integrazione.

In una situazione già complicata si è aggiunta anche l’emergenza sanitaria con il conseguente annullamento moltissimi eventi mentre altri si sono disputati senza pubblico. Una chiusura temporanea che rischia di mettere in difficoltà molte società sportive, in attesa che la situazione sanitaria migliori.

