Christina Bertevello a Porto Cervo racconta la sua ricchezza.

La modella di OnlyFans, Christina Bertevello, è andata a Porto Cervo a godersi le sue vacanze estive. Nelle sue storie sui social, la creator da quasi 1 milione di followers, ha condiviso la sua serata pazza al Phi Beach, uno dei locali più costosi della Costa Smeralda.

Così una delle sue followers le ha chiesto come faccia a permettersi una vita così, sempre in vacanza. L’influencer ha fatto un discorso che non è stato condiviso da tutti, accusata di voler ostentare il suo benessere economico. “Mi fa schifo il matrix che se non lavori 9/10 ore al giorno sei un fallito scansafatiche – scrive nelle sue storie -. Non vi adeguate troppo alla società e quello cheimpone, perché non siete soldatini che sopravvivono per essere ingranaggio della società, provate ad evadere. Il mio goal è non lavorare più di 6 mesi l’anno e fare 6 mesi di vacanza perché io esisto per godermi la vita e non per stare davanti a una scrivania per 8 ore al giorno”.

Il discorso dell’influencer Christina Bertevello però è stato subito frainteso. “Però se a qualcuno piace il suo lavoro di 8 ore non deve essere etichettato come schiavo”. Puntualmente la creator ha risposto: “Non penso che una persona possa preferire lo schiavismo per 1200 euro al mese a una vita in vacanza”. La Bertevello ha spiegato che a 19 anni ha fatto di tutto per cambiare la sua vita, ma è stata attaccata e reputata fortunata perché ha la bellezza dalla sua parte.

“Non è vero – ha risposto lei -, non solo la bellezza permette di prendere altre strade, basta essere intraprendenti. Non sono nata con il fiore in culo e non ero nemmeno così figa”, aggiungendo che ci sono stati momenti in cui non aveva soldi nemmeno per pagare l’affitto e ammettendo di aver sfruttato la sua immagine. “Se fossi stata bruttina avrei sfruttato altro”, svelando che si sarebbe anche trasferita e ammettendo di non aver finito le scuole e di essersi trovata in difficoltà economica i primi anni.

C’è anche chi l’ha accusa di averla data per il successo, ma lei nega. “Povero tu che pensi che questa sia l’unica strada per una donna bella, dimostra insicurezza, invidia e frustrazione oltre che impossibilità di poter sfruttare le proprie risorse”. L’influencer poi prosegue il discorso dicendo che “è inaccettabile accontentarsi di certe paghe” e che “una minoranza di ricchi sfrutta i poveri imposessandosi del denaro, convincendo la massa che per il minio debbano spaccarsi la schiena”.

Ma le polemiche non sono finite e una sua hater le ha detto che quando avrà 85 anni sarà con le pezze al culo. “Non avrò bisogno di 800 euro al mese perché avrò i milioni da parte dato che sono imprenditrice e so quello che faccio, già ora ho più soldi da parte di tutta la mia famiglia messa insieme”. Un’altra hater attacca la Bertevello dicendole che “io preferisco la mia vita alla tua, con amici veri, una famiglia, un fidanzato e senza antidepressivi”. “Se preferisci la tua vita le mie storie non dovrebbero darti fastidio”, risponde lei.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui