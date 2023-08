Vacanze a Porto Cervo per la creator di OnlyFans: vista spettacolare dalla sua villa

Anche Christina Bertevello a Porto Cervo.

Mai così tanti vip come quest’anno in Costa Smeralda. L’estate 2023 è stata scelta da numerosi personaggi dello spettacolo, che non hanno resistito a Porto Cervo e la Gallura. Oltre ad attrici ed ex Veline, anche le influencer molto note sui social hanno deciso di passare qua le loro vacanze.

In questi giorni è arrivata anche Christina Bertevello, uno dei volti più noti alla Gen Z. L’influencer e creator su OnlyFans (dove è molto seguita) si trova a pochi passi da Porto Cervo dove ha affittato una bellissima villa con un gruppo di amici. La residenza dove alloggia la 27enne ha una bellissima piscina e una vista mozzafiato sul porto del borgo.

Sicuramente non tutti hanno sentito il suo nome, se non per una vicenda di cronaca che la vede coinvolta in un pestaggio ai danni di un ragazzo a Varese alcuni anni fa e condannata a 3 anni e 4 mesi in appello. La Bertevello, molto nota negli ambienti trap, ha quasi un milione di followers e collaboratrice con la sassarese Fishball per alcuni progetti imprenditoriali, tra cui la fondazione di un brand di make-up e musicali, con la band Badass B., poi sciolta per la volontà di Felisja Piana di proseguire come solista. L’influencer ha anche un account tra i più seguiti su OnlyFans, ma a differenza di molte altre creator – tra cui la stessa Fish – non pubblica contenuti sessualmente espliciti.

La villa a Porto Cervo.

Christina Bertevello ha fatto numerosi scatti della villa di Porto Cervo, dove sta trascorrendo le sue vacanze con un gruppo di giovani. La giovane ha fatto sapere che non ha preso lei la villa, ma sono stati i suoi amici ad affittarla. Dunque lei è ospite e ha avuto la fortuna di ammirare i romantici tramonti sul bellissimo borgo smeraldino. Gli scatti sono stati pubblicati nelle sue storie, assieme a tante immagini che la ritraggono fisicamente perfetta con indosso un costume nero.

