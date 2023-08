Lite sul volo Olbia-Roma, madre e bimbi costringono l’aereo all’atterraggio

La lite sul volo partito da Olbia.

Un aereo decollato dall’aeroporto di Olbia con destinazione Roma Fiumicino è stato costretto a rientrare in Gallura perché due bambini troppo vivaci e la loro madre, anziché calmarli, avrebbero causato problemi a bordo e litigato con un assistente di volo.

L’episodio si è verificato su un volo della compagnia Volotea da Olbia a Roma. La madre, una turista sudamericana in vacanza in Gallura con i suoi due bambini di 2 e 4 anni, avrebbe causato ritardo al decollo di due ore. Durante il decollo, i bambini non volevano sedersi o allacciarsi le cinture, provocando un alterco con una hostess che cercava di far rispettare le regole di sicurezza.

L’aereo è tornato indietro dopo una ventina di minuti di volo e la madre è stata presa in consegna dalla polizia di frontiera. La donna nega le accuse e affronta possibili sanzioni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui