L’appello per un cinghiale a La Maddalena.

Da oltre un mese, una femmina di cinghiale ferita vaga a La Maddalena. L’animale, che è stato ribattezzato Maddy dalla Lega antivivisezione (Lav), sembra aver subito una fucilata che le ha provocato una vistosa ferita alla zampa posteriore sinistra.

Un gruppo di volontari animalisti ha tentato la cattura in gabbia per far visitare la cinghialina da un veterinario autorizzato ad intervenire sulla fauna selvatica. Purtroppo, la gabbia è piazzata senza successo e l’animale non si avvicina nemmeno con l’introduzione del cibo.

La situazione diventa sempre più complicata, e la Lav lancia un appello ai vari enti competenti affinché intervengano e salvino l’animale. L’assessorato regionale all’Ambiente, l’ente Parco e la Forestale sono tra gli enti contattati dalla Lav, ma la situazione sembra essere bloccata.

