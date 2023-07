I cinghiali a Santa Teresa Gallura.

Poco dopo la mezzanotte, i residenti di Santa Teresa Gallura sono stati sorpresi dalla presenza di una famiglia di cinghiali nei pressi del Municipio. I maiali selvatici hanno fatto la loro comparsa nella zona urbana, suscitando curiosità e stupore tra i presenti.

Mentre il sonno avvolgeva gran parte della cittadina gallurese, i cinghiali si sono avventurati alla ricerca di cibo, esplorando l’erba e frugando tra i rifiuti. Le strade al buio e silenziose hanno offerto loro l’opportunità di vagare in cerca di “prelibatezze” notturne, dimostrando la loro capacità di adattarsi all’ambiente umano.

Per gli involontari spettatori, è stata un’occasione per osservare da vicino questi animali selvaggi, anche se in un contesto insolito per la loro specie. La coppia di cinghiali ha continuato la sua esplorazione notturna, spostandosi con cautela e curiosità attraverso le vie della città, a tratti invisibili tra le ombre. Un fenomeno già registrato in passato.

La presenza di animali selvatici in ambienti urbani può essere fonte di preoccupazione per alcuni, ma è anche un ricordo della natura selvaggia che sopravvive ancora in prossimità delle città. È un invito a riflettere sull’importanza della convivenza pacifica tra uomo e animale, rispettando gli spazi e gli equilibri naturali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui