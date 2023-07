Fuochi d’artificio, processione e grande festa per Santa Maria Maddalena

Festa e fuochi sul mare per Santa Maria Maddalena

La Maddalena ha festeggiato in grande stile le tradizionali celebrazioni del 22 luglio per Santa Maria Maddalena. La mattina è cominciata con l’aspetto religioso che ha coinvolto tre le chiese dell’isola. La prima messa alle 8 a Due Strade, la seconda alle 9 a Moneta e la terza alle 10 nella parrocchia intestata a Santa Maria Maddalena. Sul sagrato alle 21.30 si è tenuta la messa solenne celebrata da monsignor Sebastiano Sanguinetti. Che tra qualche mese non sarà più vescovo di Tempio-Ampurias e amministra la diocesi fino al passaggio di consegne.

Al termine della messa si è svolta la processione a mare col simulacro, il momento più atteso delle celebrazioni che viene accompagnato dallo spettacolo pirotecnico. Verso le 23.30 il cielo dell’arcipelago maddalenino si è colorato coi fuochi d’artificio, visibili da tante aree della Gallura. Migliaia di persone sulle banchine di La Maddalena con gli occhi all’insù ad ammirare lo spettacolo.

“Siamo arrivati al termine di una giornata faticosa ricca di impegni istituzionali, ma dannatamente emozionante – ha scritto stanotte il sindaco Fabio Lai -. Non solo perché è la festa della nostra isola, non solo perché celebriamo la nostra Santa Patrona, ma soprattutto perché vi ho visto tutti uniti, ho letto molti post con dei commenti stupendi. Resta poco da dire, grazie e auguri a tutti voi”.

“Devo fare i complimenti al comitato festeggiamenti di Santa Maria Maddalena classe 1973 – commenta l’assessore al Turismo Gian Vincenzo Belli -. I giochi pirotecnici di ieri sera sono stati apprezzati da tutti, ora si inizia con le serate che abbiamo congiuntamente organizzato”.

[Foto: Federica Perazzo e Comitato Classe ’73]

