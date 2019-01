Come prenotare una mammografia ad Olbia.

Prenotare telefonicamente una mammografia all’ospedale di Olbia non è semplice, se la si deve prenotare da fuori città lo è ancora di meno. Vediamo perché. Un paziente mediamente informatizzato e non a conoscenza del numero del Cup, sicuramente, la prima cosa che andrebbe a fare è digitare su di un motore di ricerca le parole “prenotare – mammografia – Olbia”.

Il primo risultato della ricerca condotta con il motore di ricerca Google è la pagina dalla Assl di Olbia, all’interno del sito della Ats Sardegna. Le informazioni che l’utente trova sono le seguenti “II Cup, Centro unico di prenotazione, è il sistema di prenotazione centralizzato attraverso il quale chiamando da cellulare i numeri 0789 53659 – 53692, oppure da rete fissa il numero verde gratuito 1533”.

Prendere la linea con quei due numeri non è affatto semplice. Spesso risultano occupati o se risponde il dico automatico è per dire che non ci sono operatori disponibili. Allora l’utente riparte con la ricerca sul web e digita “cup – unico – Sardegna”. In questo caso il primo risultato della ricerca è quello della Assl di Cagliari che fornisce, oltre al solito e correttissimo 1533 da telefono fisso, un numero a prefisso 070, che poi si rivelerà non essere quello corretto.

Per avere le informazioni, che poi si riveleranno quelle corrette bisogna consultare il secondo risultato ottenuto. Pagina della Assl di Sassari, che fornisce il numero corretto che si può contattare da tutta la Regione per prenotare, da telefono mobile, una prestazione sanitaria in qualsiasi presidio ospedaliero o poliambulatorio dell’isola, 070/276424.

Le difficoltà, però, non terminano. Nel corso di una prima telefonata all’utente viene risposto che non ci sono disponibilità su Olbia, ma neppure su Sassari e Nuoro. L’utente, dopo alcune ore, decide di fare un ultimo tentativo prima di arrendersi e recarsi fisicamente al Cup di uno dei presidi ospedalieri di Olbia.

Risponde la sede di Nuoro. Viene richiesta una panoramica su tre presidi, Nuoro, dove il primo appuntamento è disponibile per il marzo 2020, Sassari, dove al momento si fissano appuntamenti solo per i casi oncologici e Olbia. La risposta ricevuta è che per prenotare una mammografia a Olbia bisogna parlare con la sede Cup di Olbia. Facendo il numero unico, oltretutto, dovrebbe rispondere la sede Cup più vicina.

Il sistema, infatti, è organizzato per agganciare la cella su cui è posizionato il telefono mobile chiamante e mettere in contatto l’utente con la sede più vicina. Solo che chiamando dal sud della Gallura, come per esempio da San Teodoro, spesso e volentieri, la cella telefonica che viene agganciata è quella di Nuoro e non di Olbia.

Ma se il Cup è un servizio regionale e, ormai, l’azienda sanitaria è unica, perché questa differenziazione? Abbiamo posto direttamente questa domanda ad Ats. Ats conferma che gli operatori del Cup hanno a disposizione qualsiasi agenda, non solo dell’Ats di tutto il territorio regionale, ma anche delle altre aziende, senza alcuna distinzione.

Quindi come bisogna muoversi per prenotare una prestazione sanitaria, ovunque la si voglia, in Sardegna? Le istruzioni che dà Ats sono queste. Presso qualsiasi presidio ospedaliero poliambulatorio o ambulatorio territoriale. Telefonicamente, da fisso componendo il 1533, da telefono mobile componendo lo 070/276424.

Il servizio telefonico di prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18. Il consiglio di Ats è di mettersi in contatto con il call-center preferibilmente nel pomeriggio tra le 14 e le 17, orari in cui, evidentemente, i tempi di attesa sono minori.

Dal gennaio 2015, inoltre, è possibile prenotare visite ed esami del Servizio Sanitario Regionale anche tramite il Cup Web all’indirizzo https://cup.sardegnasalute.it. Il servizio è facilmente reperibile sul web digitando sul motore di ricerca le parole chiave “cup –web-Sardegna”, necessita, però, di una registrazione o dell’utilizzo di una smart card.

Infine, qualora gli utenti si trovassero delle difficoltà, come nel caso da noi analizzato, è sempre possibile rivolgersi all’Urp, l’Ufficio relazioni con il pubblico, un servizio di assistenza al cittadino attivo in tutti gli enti pubblici, ma di cui, spesso, si tende a dimenticarsi.

In caso di segnalazione l’Urp se ne prenderà carico, per poi trovare la soluzione più consona per l’utente. L’Urp della Assl di Olbia è presso il presidio ospedaliero Giovanni Paolo II, risponde al numero 0789 552921 e alla mail urp.olbia@atssardegna.it. L’orario di ricevimento del pubblico è da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.30, il martedì e il mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.00.

