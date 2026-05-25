Addio ad Ana Feraru.

Tempio in lutto per la scomparsa di una donna di soli 56 anni. Ana Feraru, nata il 24 settembre, è scomparsa lo scorso 24 maggio. Di origine romena, viveva da anni nella città gallurese con la sua famiglia e i suoi figli.

La sua scomparsa ha lasciato un grande dolore nella città della Gallura, che conosceva e voleva bene alla 56enne, che se ne è andata a causa di una malattia. I funerali della donna si terranno domani, martedì 26 maggio, alle ore 14:50, nella chiesa del Sacro Cuore, a Tempio.

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