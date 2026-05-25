Tempio in lutto per la scomparsa di una donna di soli 56 anni

25 Maggio 2026

di Maria Verderame

Addio ad Ana Feraru.

Tempio in lutto per la scomparsa di una donna di soli 56 anni. Ana Feraru, nata il 24 settembre, è scomparsa lo scorso 24 maggio. Di origine romena, viveva da anni nella città gallurese con la sua famiglia e i suoi figli.

La sua scomparsa ha lasciato un grande dolore nella città della Gallura, che conosceva e voleva bene alla 56enne, che se ne è andata a causa di una malattia. I funerali della donna si terranno domani, martedì 26 maggio, alle ore 14:50, nella chiesa del Sacro Cuore, a Tempio.

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