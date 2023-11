C’è fermento a Olbia tra i Comitati di quartiere

Oggi i Comitati di quartiere di Olbia saranno protagonisti della seduta apposita in Consiglio comunale. C’è molto fermento tra i cittadini per questa forma di partecipazione diretta. L’ennesima conferma arriva da Santa Maria Orgosoleddu. C’era da rinnovare il direttivo e circa duecento olbiesi si sono recati alle urne. Il nuovo presidente è Pier Gabriel Deiana. Al suo fianco, all’interno del direttivo, la vicepresidente Tiziana Deiana, il segretario Matteo Sini e la tesoriera Giovanna Ruzittu. L’insediamento ufficiale è avvenuto a pochi giorni dalle elezioni di sabato 28 ottobre, quando oltre duecento cittadini si sono ritrovati sotto il gazebo allestito in piazza Nassirya per votare la nuova guida del quartiere.

Il programma del nuovo direttivo

“Ad ottenere il maggior consenso è stata la lista “Progetto Orgosoleddu”, composta da nuove proposte. Che nel programma elettorale ha scelto di dare massima priorità ad instaurare un dialogo aperto e costruttivo con l’amministrazione comunale – si legge -. Un cambio di rotta che però non perde di vista le emergenze già in passato sollevate da cittadini e comitato. La sicurezza dal rischio idrogeologico, a partire dalla manutenzione puntuale dei canali, la riqualificazione di piazza Nassirya affinché possa essere un vero luogo di aggregazione per adulti e bambini. Migliorie alla viabilità, con la sistemazione dei sensi unici e dei parcheggi e nuovi marciapiedi. Poi le iniziative culturali e sportive, a partire dal consolidamento dell’appuntamento estivo con “Cinema Nassirya”, le serate di cinema all’aperto ideate nel 2022 proprio da Pier Gabriel Deiana”.

