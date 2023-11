Seduta del Consiglio comunale di Olbia per i comitati di quartiere

Lunedì 6 novembre in Consiglio comunale di Olbia ci sarà una seduta dedicata all’ascolto dei comitati di quartiere. La loro audizione è l’unico punto all’ordine del giorno, che sarà trattato dopo le interrogazioni e altre formalità.

Poi la parola passerà agli olbiesi, coi vari comitati che potranno illustrare i problemi dei vari quartieri. “Vi informiamo che il giorno 6 novembre, dalle ore 18.00, nel consiglio comunale di Olbia – scrivono dal Comitato Centro storico di Olbia – verrà dato spazio ai comitati cittadini per esporre le problematiche dei quartieri. Saremo presenti per rappresentarvi nella speranza che lo siano anche gli amministratori della nostra città. Sarà possibile seguire il consiglio comunale in diretta su Youtube”.

La partecipazione è garantita anche da chi abita in altre zone. Perché ci sono problemi generali che riguardano tutti gli olbiesi, ma tanti temi che interessano solo chi abita in determinate zone. “Siamo invitati a partecipare al Consiglio comunale in via Garibaldi – scrivono anche dal comitato Quartiere San Simplicio -. Tutti i comitati cittadini potranno esporre le problematiche dei quartieri: Quartiere San Simplicio, non perdiamo questa occasione“.

