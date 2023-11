Con la stagione dei funghi apre l’Ispettorato micologico Asl Gallura

Con l’Ispettorato micologico Asl Gallura servizi a Olbia e Tempio per tutti i cittadini che raccolgono funghi o li ricevono in regalo. La stagione dedicata alla raccolta dei funghi spontanei in Gallura sta lentamente ricominciando. Riapre al pubblico, dall’8 novembre, l’ufficio dell’Ispettorato micologico del servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione. Il servizio è usufruibile gratuitamente con accesso diretto, senza attese. È un punto di riferimento essenziale per tutti i cittadini che si dedicano a questa attività e che dovrebbero sempre far esaminare dagli esperti i funghi da portare sulle tavole, per sapere se sono commestibili o meno.

“Al Pronto soccorso due bambini intossicati”

“Anche di recente sono stati riscontrati casi di intossicazione, in particolare su due bambini presi in carico dal Pronto soccorso. Non bisogna fidarsi dei consigli di amici, vicini di casa, del web o di fantomatiche app per gli smartphone – ricorda la responsabile scientifica dell’Ispettorato micologico, Ada Careddu -. Ma i funghi devono essere controllati dagli esperti. Lo scorso anno il nostro servizio ha riscontrato numerosi casi di funghi fatti fortunatamente verificare dai cercatori e risultati non commestibili in quanto marci all’interno, addirittura velenosi e in certi casi mortali. Sarebbero finiti sulle tavole e avrebbero messo seriamente a rischio la salute delle persone. Un rischio che è facilmente evitabile spendendo solo pochi minuti per recarsi presso i nostri centri, senza nessun costo per il cittadino e senza lunghe attese”.

A Olbia l’ufficio è aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13 nell’area della struttura sanitaria San Giovanni di Dio con ingresso da via Borromini (telefono 0789 552153). A Tempio la sede è quella dell’Hospice Asl Gallura in via Limbara 60 (telefono 079 678333): l’apertura anche in questo caso è garantita il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Il servizio è gratuito.

“Tutti i funghi vanno controllati”

“È importante sottoporre al controllo tutti i funghi raccolti o ricevuti in regalo. Solo il micologo, infatti, con l’osservazione e le sue competenze specifiche in materia, può determinare la commestibilità o la tossicità. Sono pertanto assolutamente da evitare – aggiunge Ada Careddu – i metodi di riconoscimento non scientifico o, peggio ancora, è assolutamente sconsigliato fidarsi del sentito dire”. I funghi dovranno essere presentati interi e in buono stato di conservazione, non troppo maturi o marcescenti. Nel caso di esemplari mal conservati, non commestibili o tossici, il micologo tratterrà il raccolto per predisporne la distruzione. I micologi si occuperanno anche del controllo e della certificazione sanitaria obbligatoria per legge dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita e alla somministrazione.

