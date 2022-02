Per i comuni dell’Alta Gallura un ufficio di prossimità del Tribunale di Tempio

L’ufficio di prossimità del Tribunale di Tempio.

In controtendenza al trend negativo al quale spesso passivamente siamo costretti ad assistere, nel quale i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni sono spesso oggetto di tagli, ridimensionamenti o vere e proprie soppressioni, sarà a breve istituito nel territorio dell’Unione dei Comuni Alta Gallura l’ufficio di prossimità del circondario del Tribunale di Tempio Pausania.

A seguito della riforma della geografia giudiziaria che, da un lato ha consentito una razionalizzazione delle risorse del sistema giustizia, ma dall’altro con la chiusura di tutte le sedi distaccate dei tribunali ha ridotto la presenza di uffici sul territorio, acuendo il carico di lavoro sui cosiddetti Tribunali storici.

Per il Presidente Fabio Albieri, “il progetto, che vede ancora una volta l’Unione dei Comuni Alta Gallura come Ente capofila, avrà la propria sede nel Comune di Trinità d’Agultu, presso il Porto Turistico di Isola Rossa, ubicato nell’ambito del Circondario del Tribunale di Tempio Pausania e farà parte di una rete di uffici che in collaborazione con i Tribunali ordinari e gli Enti locali, avranno lo scopo di promuovere un servizio della giustizia più vicino ai cittadini, svolgendosi prevalentemente i modo itinerante nei Comuni associati e aderenti, dei quali oltre agli undici che costituiscono questa Unione, faranno parte anche il comune di Perfugas e quello di Erula.”

A seguito della convenzione recentemente sottoscritta dal presidente del Tribunale di Tempio Pausania Giuseppe Magliulo, dalla Francesca Lissia, vice direttore del Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna e dal Presidente pro-tempore dell’Unione dei Comuni Fabio Albieri e a seguito del ricevimento dei contributi finanziari per personale e organizzazione strutture, “a breve verrà attivato l’importante servizio che permetterà ai cittadini di questi territori di beneficiare dell’erogazione dei servizi giudiziari che non richiedono l’assistenza di un legale, senza la necessità di recarsi presso la cancelleria del Tribunale di Tempio Pausania.