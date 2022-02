Una nuova centenaria ad Arzachena, il compleanno di Pietrina Cipresso

Ad Arzachena i 100 anni di Pietrina Cipresso.

Grande festa ad Arzachena per i 100 anni di Pietrina Cipresso. Agli auguri della famiglia si sono aggiunti anche quelli del sindaco Roberto Ragnedda, che le ha portato la vicinanza di tutta la comunità.

La nonnina ha ricevuto anche un’attestato dal primo cittadino: “Con vivo piacere Le pogo da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale di Arzachena i più sentiti e sinceri auguri per il suo centesimo complanno”.

“Nel 2022 Arzachena compie 100 anni e la cosa migliore per riscoprire le nostre tradizioni e i nostri principi è festeggiare i nostri anziani e conservare le loro memorie e i loro valori. Per questo ogni volta che un cittadino di Arzachena compie 100 anni è per me sempre un’emozione”, ha commentato il sindaco Ragnedda.