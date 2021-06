Investì una donna a Calangianus.

È stato condannato a sei mesi l’imprenditore di Tempio che investì e uccise una donna a Calangianus. L’imputato era stato accusato di omicidio stradale dopo aver travolto una 72enne, Maria Maddalena Pirina.

Nell’udienza, che si è tenuta nei giorni scorsi nel tribunale di Tempio, il gup Caterina Interlandi lo ha condannato con rito abbreviato (pena sospesa), con sospensione della patente per due anni. Il fatto è accaduto nel 2018, quando la vittima stava attraversando la strada in via Tempio e in quel momento sopraggiungeva il veicolo dell’uomo che ha travolto l’anziana. La vittima è morta durante il trasporto in ambulanza.

L’uomo aveva chiamato i soccorsi e, sottoposto al test, era risultato positivo all’assunzione di cannabis. All’arrivo delle forze dell’ordine aveva detto di non essersi accorto della presenza dell’anziana.

(Visited 210 times, 210 visits today)