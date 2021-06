La nuova Commissione consiliare di Golfo Aranci.

Una Commissione consiliare che si occupi di ogni aspetto legato alla portualità di Golfo Aranci. Lo ha deciso il Consiglio comunale, scelta che diventa ancora più importante anche alla luce dell’ultima decisione del Tar, che si è espresso sul cavalcavia che veniva usato per l’imbarco dei traghetti.

Il Consiglio comunale ha ritenuto, infatti, che un argomento così centrale per il paese sia da affrontare in una sede diversa, fermo restando che tutte le decisioni saranno sempre prese dall’assemblea civica. All’esame della Commissione, così insediata, ci saranno le criticità e le enormi potenzialità che il comparto può rappresentare per lo sviluppo del territorio.

Della Commissione fanno parte il sindaco Mario Mulas, l’assessore Giuseppe Langella, quali membri di diritto, e sono stati votati quali componenti i consiglieri Alessandra Feola, Mario Chiocca e Andrea Viola, nominato presidente, in quanto il ruolo spettava all’opposizione.

