Confcommercio e Asl Gallura insieme per la sicurezza alimentare

Sicurezza alimentare, collaborazione tra Confcommercio e Asl Gallura

Un patto per la sicurezza alimentare tra Confcommercio e Asl Gallura, un accordo per la prevenzione e per la qualità di un settore in crescita. “Con il supporto del Comune di Olbia, hanno avviato un progetto formativo rivolto alle imprese ricettive e della ristorazione. Ieri pomeriggio il primo e affollato incontro nella sede dell’associazione ha consentito di gettare le basi per la nascita di una collaborazione mirata a rafforzare la conoscenza di procedure, regole e buone prassi da rispettare negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.

Seu e Ragaglia

“Si tratta di un tema sensibile per tutte le nostre imprese – ha esordito Nino Seu, responsabile di Confcommercio Area Gallura – perché l’innalzamento del livello di attenzione ci consente di ridurre i rischi di sanzioni. Per questo abbiamo pensato di coinvolgere la Asl Gallura, che può fornirci gli strumenti per aiutarci a rispettare regole e comportamenti». Il Dipartimento di Prevenzione One Health Area Medica, diretto dalla Dott.ssa Rosalia Ragaglia ha illustrato i diversi aspetti dei controlli ufficiali attraverso le figure professionali intervenute all’evento. «Il nome stesso del nostro Dipartimento – ha aggiunto la Dott.ssa Ragaglia – deve farvi subito pensare al fatto che il nostro scopo non è sanzionare, ma prevenire. Una corretta informazione, un confronto e un dialogo periodico possono contribuire al raggiungimento di questo obiettivo, a garanzia del lavoro degli esercenti e della salute dei cittadini”.

Conti e Caione

“L’incaricata di funzione per il Supporto Amministrativo del Dipartimento, Flavia Conti, ha illustrato il funzionamento del Dipartimento, le diverse articolazioni, in particolare i servizi che si occupano dell’igiene degli alimenti, le responsabilità dell’Autorità competente e degli Operatori del Settore Alimentare e i diversi ruoli che occupano nella catena dei controlli. Il titolare dell’incarico IFO di Coordinamento Dipartimentale, Dott. Emanuele Caione, ha illustrato le modalità di registrazione delle attività, le procedure alla base dei controlli, ponendo l’accento, anche grazie all’utilizzo di foto e video realizzati durante le ispezioni, su come devono essere le condizioni strutturali dei locali, su disinfezione degli ambienti di lavoro, igiene del personale e delle lavorazioni, prevenzione degli infestanti e gestione dell’approvvigionamento idrico”.

Oggianu e Nizzi

“Noi imprenditori viviamo con difficoltà il momento dei controlli – ha affermato Edoardo Oggianu, Presidente di Confcommercio Gallura – ma il dialogo e l’ascolto degli organismi dell’Asl Gallura ci permette di cominciare ad aprire un canale di approfondimento, promuovendo una cultura della prevenzione e aiutandoci a capire come trasformare questi momenti in opportunità di crescita dei nostri servizi sotto l’aspetto qualitativo”. Presente all’incontro il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che ha ringraziato Confcommercio e Asl Gallura per aver promosso l’iniziativa, rimarcando l’importanza del “patto tra la comunità e gli esercenti quando viene aperta una nuova attività. Un patto che deve essere onorato – ha concluso il Sindaco – rispettando le regole, accettando i controlli e se necessario adeguare gli standard per offrire servizi moderni, ma soprattutto sicuri, ai cittadini e ai tanti visitatori che affollano i nostri esercizi pubblici dedicati alla ristorazione”.

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