Incendio nelle campagne di Monti, squadre al lavoro sulle fiamme

L’incendio nelle campagne di Monti.

Un vasto incendio è divampato nella mattinata di oggi, giovedì 9 luglio, nelle campagne di Monti, dove le squadre antincendio sono impegnate nelle operazioni di spegnimento per contenere il rogo. Le fiamme hanno interessato principalmente aree ricoperte da sterpaglie e vegetazione secca, ma la presenza di un vento leggero sta rendendo più complicato il lavoro degli operatori, aumentando il rischio di un possibile allargamento del fronte dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti i mezzi e il personale incaricato delle attività di emergenza, impegnati a circoscrivere il focolaio e a mettere in sicurezza la zona. Le operazioni proseguono per evitare che il fuoco possa raggiungere altre aree della campagna. Al momento non si registrano danni a persone o strutture. Restano da chiarire le cause che hanno dato origine all’incendio.

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