L’estate a Sant’Antonio di Gallura.

Un’estate ricca di appuntamenti tra gastronomia, spettacoli dal vivo e tradizioni popolari. Il Comune di Sant’Antonio di Gallura, in collaborazione con le associazioni del territorio, ha presentato il calendario estivo 2026, un programma che accompagnerà residenti e visitatori da luglio a settembre con eventi pensati per valorizzare la cultura locale e creare occasioni di incontro e socialità.

Il cartellone prende il via venerdì 10 luglio con la Sagra delle Seadas, accompagnata da una serata di ballo liscio con Mirko Putzu. Il giorno successivo, sabato 11 luglio, sarà la volta della Sagra delle Cozze a Priatu, anche in questo caso arricchita dall’intrattenimento musicale dedicato agli appassionati del ballo.

La musica tornerà protagonista venerdì 17 luglio con il concerto dei The Lounge Music Collection, mentre sabato 25 luglio spazio alla tradizionale Festa campestre di San Giacomo, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. A chiudere il mese sarà, giovedì 30 luglio, la quarta edizione della Sagra estiva della Grucitta, con una nuova serata di ballo liscio animata da Mirko Putzu e Quirico Bacciu.

Anche agosto offrirà un calendario intenso. Dopo la giornata dedicata al tradizonale gnocco sardo con la Chjiusunata del 1° agosto, gli eventi riprenderanno giovedì 6 agosto con la Sagra delle Frittelle, seguita dal concerto “Sotto le Stelle” con Sandra Live Music il 7 agosto. Tra gli appuntamenti più attesi figura Time in Jazz 2026, in programma venerdì 14 agosto, che porterà anche a Sant’Antonio di Gallura uno dei festival musicali più prestigiosi della Sardegna.

Il mese proseguirà con le tradizionali feste campestri dedicate a San Giuseppe, il 22 agosto, e a Santu Francìscu Mascjunili, il 29 agosto, momenti che uniscono fede, convivialità e valorizzazione delle tradizioni del territorio.

Il programma si concluderà a settembre con una serie di eventi culturali e popolari. Venerdì 4 settembre è previsto il 2° saggio-concerto di musicoterapia “Up-Down Evolution”, mentre il weekend del 5 e 6 settembre sarà dedicato alla manifestazione Bruttea in Carrera, appuntamento che celebra le tradizioni locali. Gran finale con la Festa Patronale, in programma dal 25 al 27 settembre, che chiuderà ufficialmente la stagione estiva con tre giornate di celebrazioni religiose e iniziative dedicate alla comunità.

“Anche per l’estate 2026, così come nelle stagioni precedenti, l’organizzazione del calendario degli eventi nasce con obiettivi ben precisi. Il primo è dare visibilità a Sant’Antonio e, allo stesso tempo, valorizzare l’intero territorio, promuovendone le tradizioni, le eccellenze e l’identità”- afferma L’Assessore Servizi Socio-Culturali Christian Filippeddu.

E continua: “Vogliamo inoltre offrire ai residenti occasioni di incontro e di svago, permettendo loro di trascorrere serate piacevoli e momenti di condivisione. Allo stesso tempo ci auguriamo di accogliere tanti visitatori e turisti, dando loro l’opportunità di conoscere da vicino le nostre tradizioni, i prodotti tipici e l’ospitalità che contraddistingue la nostra comunità.

Il calendario estivo 2026 conferma l’impegno dell’amministrazione comunale e delle associazioni locali nel proporre un’offerta capace di valorizzare il territorio, mantenere vive le tradizioni e offrire occasioni di svago a cittadini e turisti, trasformando il paese in un punto di riferimento per chi desidera vivere un’estate all’insegna della musica, dei sapori e della cultura gallurese.

“Abbiamo costruito un programma ricco e variegato, capace di coinvolgere pubblici di tutte le età: dalle serate danzanti alle sagre dedicate ai prodotti del territorio, passando per concerti e spettacoli musicali di generi diversi. L’idea è quella di offrire un calendario capace di soddisfare gusti differenti e rendere l’estate un momento di aggregazione e valorizzazione del paese“- conclude l’assessore Filippeddu.

“Sant’Antonio di Gallura sta registrando una crescita significativa dal punto di vista delle presenze turistiche e questo non può che renderci soddisfatti e fiduciosi per il futuro. Negli ultimi anni è aumentato in modo importante anche il numero delle strutture ricettive, un segnale che conferma come il paese stia diventando sempre più attrattivo”- afferma invece il sindaco del Paese Carlo Duili Viti.

E conclude-“Con il programma degli eventi estivi vogliamo rafforzare questo percorso di crescita. L’obiettivo è rendere Sant’Antonio di Gallura sempre più attrattiva per i turisti, ma anche offrire occasioni di incontro e di svago ai nostri concittadini“.

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